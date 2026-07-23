Прокуратура добивается наказания для медработника за смерть ребенка в Челябинске

Установлено, что фигурантка допустила в сектор по приему вызовов сотрудника без профобразования. Вечером 11 декабря 2022 года последний допустил ошибку при оформлении вызова в программе. Из-за этого к школьнику не была направлена бригада СМП. Состояние ребенка настолько ухудшилось, что его мать, не дождавшись помощи, самостоятельно повезла его в больницу, где спустя некоторое время он скончался.