Прокуратура добивается наказания для медработника за смерть ребенка в Челябинске

Прокуратура добивается обвинительного приговора для медработника за смерть ребенка в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, в октябре 2025 года Тракторозаводский райсуд признал заведующую оперативным отделом городской станции скорой медпомощи виновной в гибели девятилетнего ребенка. Ей назначили наказание в виде трех лет условного лишения свободы и штрафа в размере 350 тыс. рублей.
Установлено, что фигурантка допустила в сектор по приему вызовов сотрудника без профобразования. Вечером 11 декабря 2022 года последний допустил ошибку при оформлении вызова в программе. Из-за этого к школьнику не была направлена бригада СМП. Состояние ребенка настолько ухудшилось, что его мать, не дождавшись помощи, самостоятельно повезла его в больницу, где спустя некоторое время он скончался.
«При надлежащей работе оперативного отдела имелась реальная возможность к направлению бригады скорой медицинской помощи в экстренном порядке, что повысило бы шансы на благоприятный исход», — подчеркивали в управлении СКР.
В апелляционном порядке Челябинским областным судом 10 марта 2026 года приговор был отменен, а уголовное дело вернули для дополнительного расследования. Не согласившись с этим, региональная прокуратура подала кассационное представление. «Седьмой кассационной суд общей юрисдикции согласился с доводами представления об отсутствии допущенных нарушений на досудебной стадии производства по делу, незаконное судебное решение отменил, уголовное дело направлено на новое апелляционное рассмотрение», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Добавим, первая инстанции также назначила осужденной испытательный срок на три с половиной года. В пользу потерпевших со станции СМП также взыскали 3,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.