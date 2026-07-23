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23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву

Силами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.

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