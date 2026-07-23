БПЛА атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

БПЛА ударили по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских в Telegram.
На территории объекта начался пожар, на месте работают спецслужбы, добавил губернатор. О пострадавших и повреждениях он не сообщил.
Около трех часов ночи в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщала Росавиация. Они продолжают действовать до сих пор.
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