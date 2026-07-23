Пьяный водитель из Комсомольского района лишился автомобиля

В Комсомольском районе суд за пьяное вождение конфисковал у 38-летнего местного жителя автомобиль Nissan Note, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В феврале водитель, ранее уже привлеченный к ответственности за нетрезвое вождение, ездил в пьяном состоянии по двору поселка Хурба рядом с патрульным автомобилем ДПС.
— Вину водитель не признал. Суд признал его виновным в повторном нетрезвом вождении (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и приговорил к 360 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль суд конфисковал в доход государства, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, пьяного водителя преследовали сотрудники ДПС в Амурске.