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Гусев сообщил о масштабной атаке на гражданские объекты в Воронежской области

Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, налет продолжался всю ночь.

«К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», — написал глава региона, пообещав сообщить подробности по окончании работы оперативных служб.

Сейчас угроза атаки БПЛА на территории области отменена, добавил Гусев.

Напомним, режим беспилотной опасности действовал в Воронежской области с вечера среды. После полуночи власти дважды объявляли угрозу ракетной атаки.

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