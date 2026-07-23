В Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

ВОРОНЕЖ, 23 июля. /ТАСС/. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена во всех муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в «Максе».
«Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА для всех муниципалитетов Воронежской области», — написал он.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
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