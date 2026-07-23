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ВСУ атаковали Воронежскую область, есть пострадавшие и серьезные последствия

Воронежская область подверглась атаке дронов ВСУ ночью 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины ночью 23 июля атаковали Воронежскую область. В результате налета есть пострадавшие и серьезные последствия. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Подробности глава региона пообещал сообщить по окончании работы оперативных служб.

При этом Александр Гусев призвал не снимать и не делиться фото- и видеоматериалами налета и работы российской ПВО.

Ранее мер Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 23 июля ВСУ продолжают попытки атаковать Москву. Силами противовоздушной обороны России сбиты четыре беспилотника на подлете к столице.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе. По его словам, все энергетические объекты взяты под контроль, в том числе дорога Р-280, которая снабжает Крым.

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