ВСУ атаковали Воронежскую область, есть пострадавшие и серьезные последствия

Вооруженные силы Украины ночью 23 июля атаковали Воронежскую область. В результате налета есть пострадавшие и серьезные последствия. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Подробности глава региона пообещал сообщить по окончании работы оперативных служб.
При этом Александр Гусев призвал не снимать и не делиться фото- и видеоматериалами налета и работы российской ПВО.
Ранее мер Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 23 июля ВСУ продолжают попытки атаковать Москву. Силами противовоздушной обороны России сбиты четыре беспилотника на подлете к столице.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в регионе. По его словам, все энергетические объекты взяты под контроль, в том числе дорога Р-280, которая снабжает Крым.