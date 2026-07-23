Деревья рухнули на турлагерь в Свердловской области — один человек погиб

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород накрыли ливень, гроза и град. Порывы ветра достигали 17 м/с. Вода затопила дороги, а на Ковалихинской улице её уровень местами доходил до бамперов автомобилей. Коммунальные службы направили на откачку воды 59 единиц техники. На Большой Печерской улице сорванные с крыши металлические листы повредили машины и окно ресторана. В Светлогорском переулке дерево упало на автомобиль, а на улице Васюнина два фонарных столба перекрыли движение. Городские службы перешли на усиленный режим работы.