Бившегося головой в здание СКР в Нижнем Тагиле отправили на лечение

Было возбуждено уголовное дело за вандализм по ч. 1 ст. 214 УК РФ. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности, назначив лечение в стационаре общего типа. Фигурант согласился с необходимостью терапии. Он пояснил, что мотивом стали давние обиды на следствие из-за вынесенного несколько лет назад приговора, который он считал слишком строгим. «Именно это субъективное убеждение, усугубленное состоянием опьянения и психическим расстройством, подтолкнуло его к выбору столь нестандартного способа выражения недовольства», — говорится в сообщении.