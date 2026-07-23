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Беспилотники ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

В Ульяновской области беспилотные летательные аппараты атаковали объект ТЭК. Глава региона проинформировал о пожаре на территории комплекса и работе экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале проинформировал об ударе беспилотных летательных аппаратов по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области.

Как уточнил глава региона, на территории ТЭК возникло возгорание. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы. Данные о пострадавших и характере повреждений в сообщении не приводятся.

По информации Росавиации, примерно в 03:00 в аэропорту Ульяновска были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Указанные меры сохраняются в настоящее время.

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