Беспилотники ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале проинформировал об ударе беспилотных летательных аппаратов по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области.
Как уточнил глава региона, на территории ТЭК возникло возгорание. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы. Данные о пострадавших и характере повреждений в сообщении не приводятся.
По информации Росавиации, примерно в 03:00 в аэропорту Ульяновска были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Указанные меры сохраняются в настоящее время.
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