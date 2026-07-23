Дерево упало на палатку с туристами в Свердловской области, погибла женщина

По словам собеседника агентства, в единую дежурно диспетчерскую службу поступило сообщение о падении дерева на палатку на туристической стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая.
В результате произошедшего одна женщина погибла, отметили в МЧС.
Еще одна пострадавшая с переломом голени была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу, добавили в ведомстве.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше