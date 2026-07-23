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Дерево упало на палатку с туристами в Свердловской области, погибла женщина

В Свердловской области при падении дерева на палатку с туристами погибла женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, в единую дежурно диспетчерскую службу поступило сообщение о падении дерева на палатку на туристической стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая.

В результате произошедшего одна женщина погибла, отметили в МЧС.

Еще одна пострадавшая с переломом голени была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу, добавили в ведомстве.

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