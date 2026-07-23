Дерзко и нагло! Самые громкие убийства бизнесменов в Перми

Старые технологии конкурентной борьбы оказываются вовсе даже не старыми. Убийства бизнесменов и сейчас используются как метод решения экономических споров. Убивают так же много, так же дерзко, так же нагло, и порой безнаказанно. Мы вспомнили самые громкие преступления за последние 20 лет.
5 октября 2023 | Убийство на улице Первомайской. Александр Луков.
Около 18.30 у входа в кафе на Первомайской, 14 в микрорайоне Молодежный убит 59-летний предприниматель Александр Луков. Он приехал в свой бар на синем Porsche. Когда подошёл к кафе, заметил подозрительного мужчину, который шёл следом. Он был одет в серую куртку и синие джинсы, на голове — капюшон, на лице — маска. Луков зашёл внутрь. За ним в бар забежал мужчина и начал стрелять. Затем насчитают, что он четыре раза выстрелил в бизнесмена из «Макарова». Шансов выжить у Лукова не было. Он успел выбраться из бара и рухнул на землю. Следом вышел убийца, перешагнул через тело и скрылся в сторону железнодорожного вокзала. На Лукова были зарегистрированы две организации. ООО «Аспект-Профит» (добыча нефти и попутного газа) и ООО «Лодочка» (розничная торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями). Он владел мини-рынком. Позже арестовали предполагаемого заказчика — экс-партнёра Лукова Руслана Шардакова. О задержании предполагаемого киллера стало известно 21 июля 2026 года.
13 июля 2022 | Убийство на улице Рабочей. Евгений Иванов.
Тело 42-летнего предпринимателя Евгения Иванова с простреленной головой нашли случайные прохожие в салоне автомобиля Porsche Cayenne на улице Рабочей, 15. По словам очевидцев, он был по пояс в крови. В момент выстрела Евгений находился на водительском сиденье. Автомобиль был зарегистрирован на другого человека. Известно, что Иванов занимался единоборствами — самбо и дзюдо. СМИ писали, что убитый был близок к местным авторитетным бизнесменам и фигурировал в документах ряда правоохранительных органов как лицо, причастное к обналичиванию денежных средств.
2 октября 2015 | Убийство на Каме. Фарид Валеев.
Утром 69-летний Фарид Валеев отвёз трёх детей в школу, уехал на встречу и пропал. Домой он не приехал. Его «Ниссан» стоял пустой у офиса фирмы «Вис» на Луначарского. Машина была заперта, документы на авто лежали в бардачке, никаких следов борьбы не было видно. Валеев пропал 2 октября 2015 года, а нашли его через год, в августе 2016-го, в реке Кама в Добрянском округе. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений, оно было замотано цепью, чтобы не всплыло на поверхность. Экспертиза ДНК подтвердила, что это пропавший бизнесмен.
Известно было, что Валеев планировал уехать в Москву, а затем за границу и потому думал продать весь свой бизнес в Перми (стоимость недвижимости оценивалась в 850 миллионов рублей), уйти на покой и заняться семьей. Но не успел. Вначале считали, что его похитили с целью выкупа, однако никто не выдвигал требований. Оказалось, что убил Валеева человек, занимавшийся охраной его имущества — бывший военный Евгений Смирнов, директор частного охранного предприятия «Родон-С».
По версии следствия, преступник хотел, чтобы убитый подписал с ним договор аренды на склад и землю, а он бы за 1 млн в месяц сдавал их в субаренду. В ходе следствия выяснилось, что кроме Валеева Смирнов с помощью приятеля избавился от своей жены. Тот её задушил, а тело спрятал в лесу. Суд приговорил Смирнова к 19 с половиной годам в колонии строгого режима.
20 июня 2012 | Убийство на площади Дружбы. Алексей Мосин.
Около девяти утра на площади Дружбы на крыльце издательско-полиграфического комплекса «Звезда» тремя выстрелами в спину был расстрелян 34-летний пермский предприниматель Алексей Мосин. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В здании издательства бизнесмен арендовал офис на пятом этаже. Мотивом убийства мог стать конфликт либо с должниками, либо с конкурентами. Известно, что у Алексея Мосина имелись финансовые трудности. Представители его фирм в последние годы фактически не выходили из арбитражных судов.
25 апреля 2011 года | Убийство в Дзержинском районе. Сергей Мусиенко.
Тело 51-летнего директора пермского ресторана «Охотничий» Сергея Мусиенко с огнестрельным ранением было обнаружено около гаражей между спортивным манежем «Спартак» и железной дорогой. Убийство не раскрыто.
6 июля 2009 года | Убийство недалеко от Бахаревки. Артём Куцевалов.
Пропал без вести тридцатилетний директор нефтяной компании «Арсенал» Артём Куцевалов. Артём вышел из офиса на улице Баумана и пропал. Через два дня в милицию пришёл 36-летний Дмитрий Перевозчиков с сообщением, что это он убил бизнесмена. Перевозчиков был охранником дочери пермского предпринимателя, на которой ранее был женат Артём Куцевалов. Перевозчиков застрелил руководителя нефтяной компании из пистолета и спрятал тело в личный автомобиль Куцевалова. На нём подозреваемый увёз труп в Кировскую область и выбросил его на обочину дороги. Машину преступник сжёг в 20 километрах от Костромы.
2 апреля 2007-года | Убийство на улице Кирова. Александр Костарев.
В 10 часов утра в центре города на улице Кирова у собственного автомобиля тремя выстрелами, последний из которых был контрольным, застрелили бывшего начальника уголовного розыска, бывшего замглавы Пермского района, политтехнолога, помощника депутата Госдумы Виктора Похмелкина Александра Костарева. Очевидцы слышали хлопки и видели, как молодой человек в чёрной куртке с капюшоном пересёк улицу и скрылся во дворах. Мотивы убийства выдвигались как политические, так и экономические. 14 мая 2007 года в совершении убийства по найму сознался уроженец Ординского района Эдуард Зыкин. Заказчиком преступления он назвал бизнесмена Сергея Микова, а посредником Вячеслава Софронова.
Все трое были арестованы, прокуратура Перми предъявила им обвинения. Однако через два месяца подследственных Микова и Софронова отпустили из СИЗО, а затем сняли обвинения в причастности к убийству. В 2008-м краевой суд прекратил уголовное преследование и Зыкина в связи с отказом прокуратуры от ранее предъявленного обвинения. В 2010 году вдова убитого Галина Костарева обратилась с открытым письмом, в котором обвинила следственные органы в бездействии при расследовании уголовного дела об убийстве ее мужа. Имя настоящего заказчика убийства по-прежнему остаётся неизвестным.
4 января 2006 года | Убийство на улице Елькина. Борис Головнев.
В 7 часов вечера в Перми на улице Елькина на территории гаражного кооператива, возле своего дома был застрелен предприниматель Борис Головнёв. В мае того же года правоохранительные органы задержали убийцу, ранее судимого наркомана Алексея Вяткина. 14 сентября 2006 года Пермский краевой суд приговорил Вяткина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а дело в отношении организатора и заказчика преступления было выделено в отдельное производство. Вскоре следствие вышло на след заказчиков и объявило в розыск нескольких уроженцев Чечни, один из которых оказался родственником влиятельного чеченского чиновника. Однако через несколько месяцев уголовное преследование в отношении обоих подозреваемых было прекращено, а обвинение в организации убийства предъявлено пермскому предпринимателю, который был вначале приговорён за заказное убийство к 16 годам лишения свободы, а затем за невиновностью полностью оправдан. Заказчик убийства Бориса Головнёва до сих пор не понёс наказания.
4 мая 2005 года | Убийство на Компросе. Александр Береуца.
В центре Перми двумя выстрелами в голову убит молодой директор ООО «Агентство ценных бумаг» Александр Береуца. Киллер — ранее судимый Андрей Бобынин — был застрелен телохранителем бизнесмена, раненным им в спину. Перед убийством 29-летний предприниматель получил в банке 6 миллионов рублей. СМИ со ссылкой на источники писали, что параллельно с вексельными операциями директор АЦБ вкладывал деньги в строительство жилых домов. Каких-то конфликтов у Александра Береуцы, как говорил он сам, не было. Он занимался бизнесом с 1995 года. В середине 90-х попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с махинациями по векселям на сумму $2 млн, однако никаких обвинений ему предъявлено не было.