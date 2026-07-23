Дерзко и нагло! Самые громкие убийства бизнесменов в Перми

Около 18.30 у входа в кафе на Первомайской, 14 в микрорайоне Молодежный убит 59-летний предприниматель Александр Луков. Он приехал в свой бар на синем Porsche. Когда подошёл к кафе, заметил подозрительного мужчину, который шёл следом. Он был одет в серую куртку и синие джинсы, на голове — капюшон, на лице — маска. Луков зашёл внутрь. За ним в бар забежал мужчина и начал стрелять. Затем насчитают, что он четыре раза выстрелил в бизнесмена из «Макарова». Шансов выжить у Лукова не было. Он успел выбраться из бара и рухнул на землю. Следом вышел убийца, перешагнул через тело и скрылся в сторону железнодорожного вокзала. На Лукова были зарегистрированы две организации. ООО «Аспект-Профит» (добыча нефти и попутного газа) и ООО «Лодочка» (розничная торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями). Он владел мини-рынком. Позже арестовали предполагаемого заказчика — экс-партнёра Лукова Руслана Шардакова. О задержании предполагаемого киллера стало известно 21 июля 2026 года.