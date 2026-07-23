В Приамурье более 7,5 тыс. человек остались без воды из-за аварии

Установлено, что 21 июля 2026 года в ходе строительных работ по ремонту водовода в п. Аэропорт в Благовещенском районе была повреждена действующая водопроводная сеть. В результате аварийной ситуации без холодного водоснабжения осталось 42 многоквартирных дома, 87 частных домовладений, в которых проживают более 7,5 тыс. человек, из которых более 1,9 тыс. — дети, а также 2 дошкольных учреждения поселков Аэропорт, Радиоцентр и села Чигири.