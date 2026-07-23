В Приамурье более 7,5 тыс. человек остались без воды из-за аварии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 7,5 тыс. человек, в том числе 1,9 тыс. детей, остаются без воды из-за аварии на водопроводной сети в Благовещенском районе, которая произошла 21 июля. Проводится проверка, сообщили в прокуратуре.
«Прокуратура Амурской области проводит проверку в связи с отсутствием водоснабжения в ряде населенных пунктов города Благовещенска и Благовещенского муниципального округа», — говорится в сообщении.
Установлено, что 21 июля 2026 года в ходе строительных работ по ремонту водовода в п. Аэропорт в Благовещенском районе была повреждена действующая водопроводная сеть. В результате аварийной ситуации без холодного водоснабжения осталось 42 многоквартирных дома, 87 частных домовладений, в которых проживают более 7,5 тыс. человек, из которых более 1,9 тыс. — дети, а также 2 дошкольных учреждения поселков Аэропорт, Радиоцентр и села Чигири.
В связи с превышением допустимого перерыва в подаче холодного водоснабжения прокуратура г. Благовещенска внесла представление руководителю ООО «Амурские коммунальные системы». В настоящее время проводятся работы по устранению аварии, подвоз воды организован.
Прокуратура даст всестороннюю оценку исполнению требований законодательства при выполнении строительных работ, эксплуатации и содержании сетей водоснабжения, соблюдению прав граждан на качественное предоставление коммунальной услуги. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Фактическое восстановление подачи коммунального ресурса находится на контроле в надзорном ведомстве.