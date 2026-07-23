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Shot: Тело мужчины со следами побоев нашли в пруду парка «Царицыно» на юге Москвы

Тело мужчины со следами побоев обнаружили в пруду парка «Царицыно» на юге Москвы. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Shot.

Тело мужчины со следами побоев обнаружили в пруду парка «Царицыно» на юге Москвы. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Shot.

По данным источника, тело в спортивных штанах и красной футболке нашли примерно в 4 утра в Борисовском пруду. Примерно через час его выловили и вытащили на берег.

На лице мужчины обнаружены побои и ссадины. По предварительным данным, смерть носит криминальный характер. Тело погибшего передали врачам, на месте работают правоохранители, сообщается в публикации.

21 июля девушка утонула в Горчаковском пруду в Новой Москве. Тело погибшей утром достали водолазы с семиметровой глубины.

Ранее другая девушка утонула во время купания в озере Омчино в Лужском районе Ленинградской области. Тело 18-летней погибшей нашли на глубине около 2,5 метра. Известно, что она отдыхала в водоеме со своей 15-летней подругой.