Водитель Exeed насмерть переехал мужчину на КАД в Петербурге

Мужчина погиб на 26-м километре КАД вечером 22 июля. Он переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент на трассе появился Exeed. Молодой водитель не заметил пешехода и влетел в мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.