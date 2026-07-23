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Водитель Exeed насмерть переехал мужчину на КАД в Петербурге

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб на 26-м километре КАД вечером 22 июля. Он переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент на трассе появился Exeed. Молодой водитель не заметил пешехода и влетел в мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— Инцидент произошел около 20:40. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полиция начала проверку по факту ДТП. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 16-летний пассажир «девятки» погиб после лобового ДТП с «Ауди» в Ленобласти. Трагедия произошла 22 июля около полуночи на 43-м километре трассы А-181 «Скандинавия».