Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители рассказали о мощных взрывах в Воронеже в момент массированной атаки ВСУ

Довольно мощные взрывы гремели этой ночью в Воронеже во время массированной атаки ВСУ. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет voronezh1.ru.

Довольно мощные взрывы гремели этой ночью в Воронеже во время массированной атаки ВСУ. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет voronezh1.ru.

По данным издания, угрозу непосредственного удара БПЛА в Воронеже объявили в 01.15 по местному времени. В городе сразу включились сирены воздушной тревоги, а затем начали греметь взрывы.

Как рассказали жители, хлопки раздавались в разных частях города. Они были очень громкими.

«Громыхает будь здоров», — приводит портал слова одного из очевидцев.

Ранее губернатор Александр Гусев проинформировал, что силы ПВО отразили масштабную атаку ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Последствия ЧП он назвал серьезными, не обошлось без пострадавших.

Подробностей глава региона не сообщил, отметив, что сделает это после того, как оперативные службы закончат свою работу.

Сейчас режим беспилотной опасности в области отменен.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше