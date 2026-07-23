Жители рассказали о мощных взрывах в Воронеже в момент массированной атаки ВСУ

Довольно мощные взрывы гремели этой ночью в Воронеже во время массированной атаки ВСУ. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет voronezh1.ru.
Как рассказали жители, хлопки раздавались в разных частях города. Они были очень громкими.
«Громыхает будь здоров», — приводит портал слова одного из очевидцев.
Ранее губернатор Александр Гусев проинформировал, что силы ПВО отразили масштабную атаку ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Последствия ЧП он назвал серьезными, не обошлось без пострадавших.
Подробностей глава региона не сообщил, отметив, что сделает это после того, как оперативные службы закончат свою работу.
Сейчас режим беспилотной опасности в области отменен.