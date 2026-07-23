На пути к Москве были сбиты четыре БПЛА

Силы ПВО сбили четыре беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ночью 23 июля в московских аэропортах Домодедово и Внуково вводились ограничения — воздушные гавани обслуживали авиарейсы по согласованию с органами. Мера была отменена около 7 утра, сообщила Росавиация.
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