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На пути к Москве были сбиты четыре БПЛА

Силы ПВО сбили четыре беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили четыре беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ночью 23 июля в московских аэропортах Домодедово и Внуково вводились ограничения — воздушные гавани обслуживали авиарейсы по согласованию с органами. Мера была отменена около 7 утра, сообщила Росавиация.

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