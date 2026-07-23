Уральский подросток попал в реанимацию после ДТП на питбайке

Накануне вечером 22 июля на 36-м километре дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти в Нижнесергинском районе произошло ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, 15-летний подросток ехал на питбайке в сторону деревни Шарама, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.