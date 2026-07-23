Жительница Иркутска перевела лжеброкерам почти 16 миллионов рублей

— Будьте бдительны при общении с новыми знакомыми в интернете, особенно когда речь заходит о финансовых операциях и предложениях быстрого заработка. Помните: настоящие финансовые организации не требуют перевода средств на личные банковские счета физических лиц или резервные кошельки. Не совершайте финансовых операций под влиянием эмоций или давления по переписке, — предупреждают в ГУ МВД России по Иркутской области.