Жительница Иркутска перевела лжеброкерам почти 16 миллионов рублей

В Иркутске 34-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. На сайте знакомств она познакомилась с мужчиной, который рассказал, что успешно зарабатывает на инвестициях, и предложил ей попробовать.
В течение трёх месяцев жительница Иркутска переводила деньги на так называемые брокерские счета, думая, что вкладывает их в ценные бумаги. Общая сумма потерь составила почти 16 миллионов рублей.
Когда женщина решила забрать свои вложения, счета оказались заблокированы, а её онлайн-знакомый перестал выходить на связь.
По данному факту завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению.
— Будьте бдительны при общении с новыми знакомыми в интернете, особенно когда речь заходит о финансовых операциях и предложениях быстрого заработка. Помните: настоящие финансовые организации не требуют перевода средств на личные банковские счета физических лиц или резервные кошельки. Не совершайте финансовых операций под влиянием эмоций или давления по переписке, — предупреждают в ГУ МВД России по Иркутской области.