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Дерево упало на палатку туристов в Свердловской области, одна женщина погибла

В Свердловской области при падении дерева на палатку погибла женщина, еще одна туристка пострадала.

Источник: Комсомольская правда

На туристической стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая в Свердловской области дерево упало на палатку туристов. В результате происшествия одна женщина погибла, еще одна туристка пострадала, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

По словам собеседника агентства, сообщение о падении дерева поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу. В региональном управлении МЧС уточнили, что туристическая группа не регистрировалась в ведомстве. Пострадавшую туристку госпитализировали в Демидовскую городскую больницу. У женщины диагностировали перелом голени.

Ранее страшная трагедия произошла в Тверской области. В результате падения дерева погиб ребенок. Мальчик с травмами был доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось. В региональном управлении Следственного комитета России сообщили о начале доследственной проверки.

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