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При ночной атаке ВСУ на Крым погиб человек

Ночной обстрел Крыма со стороны Украины привел к трагедии: один человек погиб, четверо ранены, включая двоих детей.

Источник: РИА "Новости"

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Крым один человек погиб и четверо получили ранения, среди пострадавших — двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети», — написал он.

Сергей Аксенов выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Как уточняется, правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.

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