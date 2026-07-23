При ночной атаке ВСУ на Крым погиб человек

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Крым один человек погиб и четверо получили ранения, среди пострадавших — двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети», — написал он.
Сергей Аксенов выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Как уточняется, правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.
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