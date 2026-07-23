Сов с набережной Хабаровска проверяет прокуратура

В Хабаровске природоохранная прокуратура проводит проверку сов на набережной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
От жителей поступила информация о жестоком обращении с двумя птицами, с которыми горожанам предлагают фотографироваться.
— Природоохранный прокурор даст оценку действиям владельцев животных и решениям органов государственного контроля. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Еще три совы, с которыми ранее тоже предлагали фотографироваться горожанам, были изъяты. Пока до определения постоянного места их обитания они помещены в зоосад «Приамурский».
Напомним, ранее предпринимателя в Хабаровске предупредили за фото с совами.