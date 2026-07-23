Мошенники забрали у врача-психиатра из Омска больше 10 миллионов рублей

В конце мая омичке пришло сообщение о благоустройстве двора со ссылкой. Она перешла по ней и ввела цифры из СМС. После этого женщине позвонил человек, представившийся сотрудником «Госуслуг». Он заявил, что злоумышленники якобы взломали её личный кабинет, получили персональные данные и теперь могут распоряжаться имуществом.