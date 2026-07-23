Мошенники забрали у врача-психиатра из Омска больше 10 миллионов рублей

В Омске 55-летняя врач-психиатр стала жертвой мошенников и потеряла 10 395 000 рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
В конце мая омичке пришло сообщение о благоустройстве двора со ссылкой. Она перешла по ней и ввела цифры из СМС. После этого женщине позвонил человек, представившийся сотрудником «Госуслуг». Он заявил, что злоумышленники якобы взломали её личный кабинет, получили персональные данные и теперь могут распоряжаться имуществом.
Затем к разговору подключились лжесотрудники Минцифры, Федерального казначейства и правоохранительных органов. Они обвинили омичку в пособничестве террористам, потребовали никому не рассказывать о происходящем и убедили передать деньги для их «защиты».
Следуя указаниям звонивших, женщина сняла со счетов 7 665 000 рублей, оформила кредиты на 2 450 000 и заняла у знакомых ещё 280 000 рублей. Все средства она передала курьерам, которых мошенники называли «внештатными сотрудниками ФСБ».
Заподозрила обман омичка после того, как решила выяснить, могут ли такие сотрудники перевозить деньги. После этого она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.