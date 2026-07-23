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На Урале будут судить строителя бань, обманувшего клиентов на 6 млн

Предприимчивый строитель обманул 18 человек.

Источник: Комсомольская правда

В городе Березовский Свердловской области будут судить бизнесмена, который находил клиентов, брал с них аванс за строительство бань, после чего не выполнял взятые на себя обязательства. Расследование уголовного дела завершено, дело передали в суд. Об этом информирует ИА «Уральский меридиан».

Всего с марта по декабрь 2025 года 37-летней уроженец Челябинской области обманул 18 человек, присвоив себе более 6,2 миллиона рублей.

Судить предпринимателя будут за мошенничество в крупном размере по частям 2 и 2 статьи 159 УК РФ. Вину предприимчивый деятель не признал, но согласился частично возместить ущерб обманутым клиентам.