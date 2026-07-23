На Урале будут судить строителя бань, обманувшего клиентов на 6 млн

В городе Березовский Свердловской области будут судить бизнесмена, который находил клиентов, брал с них аванс за строительство бань, после чего не выполнял взятые на себя обязательства. Расследование уголовного дела завершено, дело передали в суд. Об этом информирует ИА «Уральский меридиан».