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Части сбитого беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле

Элементы сбитого беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле. На место направили оперативные службы, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА. В настоящее время организовано реагирование оперативных служб», — написал он.

Миляев не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях здания. В небе над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ночью 23 июля силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Воронежскую область. По словам местного губернатора Александра Гусева, есть пострадавшие и серьёзные последствия. Подробности будут опубликованы после проведения работ оперативных служб.

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