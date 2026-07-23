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Мирный житель погиб в результате ночной атаки ВСУ по Крыму

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ночной атаки украинской армии на Крым. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ночной атаки украинской армии на Крым. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство республики окажет семьям всю помощь, — написал он в Telegram-канале.

В этот же день украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы.

Кроме того, 22 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где жилые дома получили повреждения в результате ночного удара вражеских дронов.

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