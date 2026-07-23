По факту гибели туристки в ураган в лагере на Чусовой возбуждено уголовное дело

По данным следствия, жительница Невьянска (Свердловская область) в составе тургруппы отправилась в сплав по Чусовой. Мероприятие было организовано одной из частных компаний. Во время сплава туристы остановились на берегу и разбили палаточный лагерь. Началась гроза с дождем, сопровождавшаяся сильным порывистым ветром, и туристы разошлись по палаткам. Береза, стоявшая у палатки туристки, была повалена ветром. Из-за упавшего дерева она получила травмы, не совместимые с жизнью.