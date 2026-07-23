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Прокуратура открыла горячу линию в связи с атакой ВСУ на Крым

Ведомство контролирует соблюдение прав людей.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму продолжается работа горячей линии в связи с атакой ВСУ в ночь на четверг, 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки погиб мирный житель. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Ранения получили двое взрослых и столько же детей. Прокуратура контролирует соблюдения прав людей после атаки на Крым.

«Продолжает работу горячая линия для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986−50−76», — сообщили в надзорном ведомстве.

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