В пяти регионах России подростковая преступность выросла более чем вдвое

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года подростковая преступность в России выросла на 10%. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отмечал, что число тяжких и особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось на 21%, до 12 687. По направленным в суд делам проходили 10 465 подростков, что на 9% больше результата предыдущего года. Четверть фигурантов составляли дети от 14 до 15 лет, а 1980 несовершеннолетних совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Бастрыкин также сообщил о восьми делах, связанных с нападениями на школы.