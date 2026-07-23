В Сальске при пожаре погиб 10-летний мальчик

В среду, 22 июля, в частном домовладении микрорайона Низовский города Сальска произошел пожар, жертвой которого стал десятилетний ребенок.
По данным ГУ МЧС по региону, возгорание в хозяйственной постройке (сарае) произошло в дневное время. На момент ЧП мальчик находился на придомовой территории под присмотром пожилой бабушки.
Для ликвидации огня на площади 12 кв. м привлекались 11 человек и четыре единицы спецтехники. В ходе тушения спасатели обнаружили тело ребенка без признаков жизни. По предварительной версии дознавателей, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. Точные обстоятельства устанавливаются следственными органами.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше