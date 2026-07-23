Воронежский губернатор заявил о пострадавших и серьезных последствиях атаки БПЛА

В ночь на 23 июля Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты, — написал он в Telegram. — К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия».
Подробности глава региона пообещал сообщить «после окончания работы оперативных служб».
Губернатор призвал местных жителей не распространять фото и видео «с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности». Он напомнил. что приближаться к обломкам сбитых дронов опасно.
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