Один человек погиб, четверо пострадали при ударе ВСУ по Крыму

ВСУ нанесли удар по территории Крыма в ночь на 23 июля. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Среди пострадавших двое детей. Господин Аксенов пообещал, что люди получат необходимую помощь.
Сегодня ночью об атаке беспилотников сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, было сбито четыре БПЛА. Воздушную тревогу в городе отменили в 04:10 мск.
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