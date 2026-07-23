В Борском районе утонули два подростка

«Спасателями поисково-спасательной службы проведены работы по извлечению тела погибшего 17-летнего подростка. На четверг, 23 июля, запланировано продолжение работ по поиску предположительно утонувшего 14-летнего мальчика».
К работам привлечено 20 специалистов и 6 единиц техники. Дополнительно привлечены оперативная группа и психологи Главного управления МЧС России по Самарской области.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше