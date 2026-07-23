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В Борском районе утонули два подростка

В среду, 22 июля, в 19:55 в Борском районе утонули два мальчика 17 и 14 лет, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. Еще одного 15-летнего подростка удалось спасти очевидцам происшествия.

«Спасателями поисково-спасательной службы проведены работы по извлечению тела погибшего 17-летнего подростка. На четверг, 23 июля, запланировано продолжение работ по поиску предположительно утонувшего 14-летнего мальчика».

К работам привлечено 20 специалистов и 6 единиц техники. Дополнительно привлечены оперативная группа и психологи Главного управления МЧС России по Самарской области.

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