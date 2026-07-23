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Миляев: элементы сбитого дрона нашли на балконе многоквартирного дома в Туле

Обломки дрона ВСУ найдены на балконе тульской многоэтажки 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Элементы украинского дрона, который российские силы ПВО сбили над Тулой, обнаружен на балконе многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале на платформе Max.

«В настоящее время организовано реагирование оперативных служб», — написал глава региона.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что вооруженные силы Украины ночью 23 июля атаковали Воронежскую область. В результате налета есть пострадавшие и серьезные последствия. О них глава региона пообещал сообщить, когда свою работу закончат оперативные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 23 июля ВСУ продолжают попытки атаковать Москву. Силами противовоздушной обороны России сбиты четыре беспилотника на подлете к столице.

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