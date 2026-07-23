Миляев: элементы сбитого дрона нашли на балконе многоквартирного дома в Туле

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что вооруженные силы Украины ночью 23 июля атаковали Воронежскую область. В результате налета есть пострадавшие и серьезные последствия. О них глава региона пообещал сообщить, когда свою работу закончат оперативные службы.