Обломки БПЛА упали на балкон многоэтажки в Туле

Украинские БПЛА атаковали территорию Тульской области в ночь на 23 июля. Сбито пять беспилотников, обломки одного из них попали на балкон многоэтажного дома в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Пострадавших, по его словам, нет. «В настоящее время организовано реагирование оперативных служб», — написал господин Миляев в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Губернатор призвал жителей обращаться в экстренные службы при обнаружении «подозрительных предметов».
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