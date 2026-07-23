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Обломки БПЛА упали на балкон многоэтажки в Туле

Украинские БПЛА атаковали территорию Тульской области в ночь на 23 июля. Сбито пять беспилотников, обломки одного из них попали на балкон многоэтажного дома в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Украинские БПЛА атаковали территорию Тульской области в ночь на 23 июля. Сбито пять беспилотников, обломки одного из них попали на балкон многоэтажного дома в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавших, по его словам, нет. «В настоящее время организовано реагирование оперативных служб», — написал господин Миляев в Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Губернатор призвал жителей обращаться в экстренные службы при обнаружении «подозрительных предметов».

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