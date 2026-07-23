Мутная река утащила парня на дно за одну секунду, его тело так и не нашли

Инцидент произошёл 21 июля на реке Сунгай Сетерап. Группа из восьми человек рыбачила сетями с четырёх лодок. В полдень, когда рыболовная сеть зацепилась за препятствие на дне, юноша нырнул в воду, чтобы её распутать, но на поверхности так и не появился.