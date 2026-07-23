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Силы ПВО за ночь сбили 223 беспилотника ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарской, Саратовская, Тверская, Тульская и Ульяновская области.

Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, и акваторией Азовского моря, передает пресс-служба оборонного ведомства.

В этот же день один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ночной атаки украинской армии на Крым, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Помимо этого, 22 июля режим ЧС ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара — там жилые дома получили повреждения при ночном ударе вражеских дронов.

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