Устроил водное шоу на борту: Пьяный пассажир сорвал рейс Москва — Якутск

Ранее во время рейса из Москвы в Омск произошёл другой резонансный инцидент с пассажиром. Мужчина сначала устроил дебош на борту, а затем потерял сознание и умер. После вылета из Шереметьево 37-летний мужчина вскочил со своего места, начал бегать по салону с ножницами и пытался попасть в кабину пилотов.