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Небо закрыто наглухо: Силы ПВО перемололи 223 дрона ВСУ над Россией за одну ночь

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о масштабной попытке атаки беспилотных летательных аппаратов, предпринятой в ночь с 22 на 23 июля 2026 года.

Источник: Life.ru

Согласно официальному заявлению ведомства, в период с 20:00 22 июля до 08:00 23 июля дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы 223 беспилотника самолётного типа.

География атаки оказалась обширной. Дроны были сбиты над территорией целого ряда субъектов Российской Федерации, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Тверскую, Тульскую и Ульяновскую области. Также попытки атаки были пресечены в Московском регионе, Республике Крым, Республике Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Системы ПВО сработали оперативно, предотвратив значительный ущерб гражданской и военной инфраструктуре.

Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.

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