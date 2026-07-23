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Минобороны сообщило об уничтожении 223 дронов за ночь 23 июля

Российские военные отразили воздушную атаку ВСУ в ночь на 23 июля. По данным оборонного ведомства, силы ПВО перехватили 223 украинских БПЛА над территорией страны.

Источник: РИА "Новости"

В четверг Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, и над акваторией Азовского моря», — следуетиз сообщения российского оборонного ведомства.

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