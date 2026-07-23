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В суд передали дело о растрате при строительстве дорог 2,9 млрд рублей

Обвинение предъявят десяти фигурантам.

Источник: 1obl.ru

В Советский районный суд Челябинска Генпрокуратура РФ направила материалы уголовного дела в отношении десяти человек, обвиняемых в крупной растрате средств областного министерства дорожного хозяйства, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на источник.

Среди фигурантов — бывший глава регионального Миндортранса, экс-руководители двух дорожных компаний, начальник правового управления ведомства и его заместитель, заместитель начальника управления, директор подведомственного учреждения, заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок, бывший руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности, а также бывший специалист службы планирования закупок.

Семерым обвиняемым вменяют присвоение и растрату. Один из фигурантов также проходит по статье о даче взятки, еще шестеро — о получении взятки.

По версии следствия, обвиняемые заключили государственные контракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 миллиардов рублей на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили свыше 2,9 миллиарда рублей, перечислив их на счета компаний, которые фактически не вели финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее в Советский районный суд уже поступило дело бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. По версии следствия, он также участвовал в схеме хищения. Экс-министра обвиняют по статьям о растрате и получении взятки.