В суд передали дело о растрате при строительстве дорог 2,9 млрд рублей

По версии следствия, обвиняемые заключили государственные контракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 миллиардов рублей на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили свыше 2,9 миллиарда рублей, перечислив их на счета компаний, которые фактически не вели финансово-хозяйственной деятельности.