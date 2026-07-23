Два человека утонули за ночь на реке Урал в Челябинской области

За минувшую ночь в Челябинской области на реке Урал утонули двое мужчин. Трагедии произошли в Магнитогорске и Кизильском округе.
В Магнитогорске мужчина 1990 года рождения отдыхал с друзьями на берегу, ушел в воду и не вернулся. Спасатели Магнитогорского поисково-спасательного отряда обнаружили тело в четырех метрах от берега на глубине трех метров.
В поселке Ильинка Кизильского района мужчина 1978 года рождения ушел купаться и пропал. Очевидцы заметили тело в трех метрах от берега — на поверхности воды.