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Два человека утонули за ночь на реке Урал в Челябинской области

По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: 1obl.ru

За минувшую ночь в Челябинской области на реке Урал утонули двое мужчин. Трагедии произошли в Магнитогорске и Кизильском округе.

В Магнитогорске мужчина 1990 года рождения отдыхал с друзьями на берегу, ушел в воду и не вернулся. Спасатели Магнитогорского поисково-спасательного отряда обнаружили тело в четырех метрах от берега на глубине трех метров.

В поселке Ильинка Кизильского района мужчина 1978 года рождения ушел купаться и пропал. Очевидцы заметили тело в трех метрах от берега — на поверхности воды.