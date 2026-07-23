ФСБ задержала троих жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Согласно данным ФСБ, задержанные 1963, 1969 и 1977 года рождения действовали независимо друг от друга. По заданию украинских спецслужб они собирали и передавали сведения военного характера, информацию о социально-политической обстановке в регионе, а также данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.