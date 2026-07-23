ФСБ задержала троих жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Три жителя Луганской Народной Республики задержаны по подозрению в государственной измене. Как сообщил ЦОС ФСБ, они обвиняются в сборе и передаче военных данных украинским спецслужбам.
«На территории Луганской Народной Республики задержаны три гражданина России, подозреваемые в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.
Согласно данным ФСБ, задержанные 1963, 1969 и 1977 года рождения действовали независимо друг от друга. По заданию украинских спецслужб они собирали и передавали сведения военного характера, информацию о социально-политической обстановке в регионе, а также данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.
В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится следствие.
«Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в ФСБ.