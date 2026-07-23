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В Красноярске охранника ночного клуба осудили за тяжкое избиение посетителя

В Красноярске перед судом предстал охранник одного из ночных клубов за причинение тяжкого вреда здоровью посетителю.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске охранника одного из ночных клубов осудили за тяжкое избиение посетителя. Напомним, что всё случилось в сентябре 2025 года — тогда 22-летний парень пришел с друзьями в заведение в Центральном районе, чтобы отметить свой день рождения.

Чуть позже у компании вспыхнул конфликт с охраной из-за того, что их вывели на улицу. Во время словесной перепалки 20-летний сотрудник клуба нанес удар двоим молодым людям. Здоровью одного из них был причинен тяжкий вред.

В краевом МВД сообщили, что суд признал сотрудника заведения виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.