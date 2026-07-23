В Красноярске охранника ночного клуба осудили за тяжкое избиение посетителя

В Красноярске охранника одного из ночных клубов осудили за тяжкое избиение посетителя. Напомним, что всё случилось в сентябре 2025 года — тогда 22-летний парень пришел с друзьями в заведение в Центральном районе, чтобы отметить свой день рождения.