За ночь над Россией силы ПВО сбили 223 беспилотника ВСУ

Сегодня ночью при атаках БПЛА в Крыму погиб один человек. Еще четверо получили ранения, среди них — двое детей. При налетах беспилотников пострадали также жители Воронежской области. В Туле обломки дрона упали на балкон многоэтажки. В Ульяновской области был атакован объект ТЭК.