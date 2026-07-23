Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки в ночь на 23 июля.
Глава региона напомнил, что публиковать в сети фото и видео с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности, запрещено. Как и приближаться к обломкам беспилотников. Если вы заметили фрагменты БПЛА, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112.
Как ранее сообщил губернатор, силы ПВО всю ночь отражали атаку. Известно, что есть пострадавшие.
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