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Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки в ночь на 23 июля

Не приближайтесь к обломкам БПЛА.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам после отражения атаки в ночь на 23 июля.

Глава региона напомнил, что публиковать в сети фото и видео с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности, запрещено. Как и приближаться к обломкам беспилотников. Если вы заметили фрагменты БПЛА, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112.

Как ранее сообщил губернатор, силы ПВО всю ночь отражали атаку. Известно, что есть пострадавшие.

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