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В Кингисеппском районе задержали двух подозреваемых в наркоторговле

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Коммерсантъ

По данным полиции, 21 июля сотрудники уголовного розыска совместно с региональным управлением ФСБ задержали 42-летнего жителя Кингисеппа и его 40-летнего знакомого. Следствие полагает, что старший из мужчин намеревался продать своему знакомому психотропное вещество и гашиш.

После срыва предполагаемой сделки правоохранители провели обыск на даче подозреваемого в садоводстве «Фосфорит». Там были обнаружены около 854 граммов амфетамина, таблетки МДМА, гашиш, электронные весы и упаковочные материалы.

В полиции уточнили, что оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о хранении наркотических средств и психотропных веществ, а также о покушении на их сбыт. Подозреваемые задержаны на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения.