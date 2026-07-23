Трехлетний мальчик погиб в результате падения БПЛА в пригороде Воронежа

36 беспилотников уничтожили силы ПВО в небе над Воронежем и шестью районами области в ночь на 23 июля.
В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа возник пожар в частном доме. Погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести.
«От себя лично и от Правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал губернатор.
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