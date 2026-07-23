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Трехлетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ на Воронежскую область

Трехлетний ребенок погиб при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил глава региона Александр Гусев.

Трехлетний ребенок погиб при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил глава региона Александр Гусев.

Один вражеский дрон упал в пригороде Воронежа, из-за чего произошел пожар в частном доме. Внутри на момент возникновения возгорания находилась семья из трех человек.

— Погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести. От себя лично и от правительства выражаю им и их родным соболезнования, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, в том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 223 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская и другие области.

Накануне один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ночной атаки украинской армии на Крым, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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