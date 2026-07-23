При ночной атаки БПЛА в Воронеже погиб ребёнок, его родители пострадали

Минувшей ночью Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, силами противовоздушной обороны было уничтожено 36 дронов.
Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в пригороде Воронежа, где падение обломков сбитого беспилотника привело к пожару в частном жилом доме. В результате возгорания погиб трёхлетний мальчик. Его родители получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Губернатор выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.
В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек, медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
Падение обломков и взрывная волна нанесли ущерб жилому фонду и коммерческим объектам. Повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад аналогичного распределительного центра. В девяти частных домах выбиты стекла, повреждены кровли и хозяйственные постройки. В 15 квартирах пяти многоквартирных зданий требуется замена окон и ремонт поврежденных коммуникаций. В двух районах области также зафиксированы локальные повреждения кровли, окон и фасадов двух частных домовладений.
В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы и специалисты для оценки ущерба и устранения последствий. Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.