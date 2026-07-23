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При ночной атаки БПЛА в Воронеже погиб ребёнок, его родители пострадали

Губернатор региона Александр Гусев выразил глубокие соболезнования семье погибшего из-за БПЛА ребёнка.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, силами противовоздушной обороны было уничтожено 36 дронов.

Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в пригороде Воронежа, где падение обломков сбитого беспилотника привело к пожару в частном жилом доме. В результате возгорания погиб трёхлетний мальчик. Его родители получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Губернатор выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.

В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек, медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Падение обломков и взрывная волна нанесли ущерб жилому фонду и коммерческим объектам. Повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад аналогичного распределительного центра. В девяти частных домах выбиты стекла, повреждены кровли и хозяйственные постройки. В 15 квартирах пяти многоквартирных зданий требуется замена окон и ремонт поврежденных коммуникаций. В двух районах области также зафиксированы локальные повреждения кровли, окон и фасадов двух частных домовладений.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы и специалисты для оценки ущерба и устранения последствий. Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

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